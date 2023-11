"Un premio meritato dopo 40 anni di lavoro"

Sarà Sabrina Zanetti, laureata in Sociologia, esperta in progettazione degli eventi culturali e presidente di Acli Arte e Spettacolo, l’associazione che dal 1985 promuove Cartoon Club, a ritirare il Sigismondo d’Oro.

Se l’aspettava?

"Questa nomina è stata una grande sorpresa per me e per tutto lo staff, formato da una decina di persone con esperienze in vari ambiti. Un grande onore".

Che cosa pensa si sia voluto premiare?

"Un lungo lavoro, iniziato 40 anni fa, che ci ha visto far nascere e crescere il festival del fumetto, esprimere le sue molte anime fino a diventare il multievento di oggi, dai comics ail cinema di animazione ad altre culture legate ai nuovi media".

Una poliedricità che si traduce in una risposta altrettanto multiforme di pubblico...

"E’ così. Bambini, ragazzi, adulti. Tornano a frequentare il festival, a ogni estate, persone che erano bimbi 30 o 40 anni fa, con figli e nipoti. Una manifestazione che ha cresciuto generazioni di riminesi, e anche di turisti".

A proposito di vacanzieri, Cartoon Club è diventato un segmento turistico?

"Nell’ultima edizione, la scorsa estate, in una settimana abbiamo registrato qualcosa come 150mila visitatori che hanno alloggiato nelle strutture ricettive di Rimini. Arrivando a superare addirittura i livelli pre-pandemici, quelli registrati nel 2019. E abbiamo ’colonizzato’ la città, utilizzando spazi diversi secondo la tipologia degli eventi. Considerando che non siamo un’azienda, ma volontari, una soddisfazione ancora più grande".