"Un quartiere giardino con tanti spazi pubblici"

Un quartiere giardino quello che sorgerà - secondo il progetto di Asi - dalle ceneri della cattedrale nel deserto per antonomasia di Rimini, l’ex (mancata) questura di via Ugo Bassi. Un’area di 58mila metri quadri. Ovvero, parco di 13mila metri, parcheggio, uffici, palestre, studentato universitario da 150 posti, biblioteca, asilo nido, 90 appartamenti. E un supermercato. Un centro commerciale di piccole-medie dimensioni (contro l’insediamento si è schierata Confesercenti). "L’idea guida del progetto di rigenerazione – spiega l’architetto Leonardo Cavalli – è quella di un quartiere urbano concepito come un sistema integrato di funzioni pubbliche e di interesse pubblico, con una forte connotazione di qualità ambientale ed un assetto unitario chiaramente riconoscibile. Saranno eliminati i traffici privati di attraversamento e garantita una completa percorribilità pedonale e ciclabile in condizioni di sicurezza". "Intendiamo creare condizioni di vivibilità e vitalità nell’intero arco della giornata. – spiega Marco Da Dalto Responsabile del progetto –. Sarà un’esperienza pilota di rigenerazione urbana".

"Saranno presenti nel nuovo quartiere – continua – le tipiche funzioni urbane: la residenza (sociale e a libero mercato), le attrezzature pubbliche di base (asilo nido), le dotazioni di livello superiore (lo studentato, la biblioteca) il commercio al dettaglio. Sempre in tema di beneficio per la collettività, l’insediamento di una struttura commerciale è la realizzazione di un interesse pubblico, avvalorato ulteriormente dalla creazione di nuovi posti di lavoro diretti e nell’indotto".