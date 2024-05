Un razzo in via Settembrini. Correva a 121 km: maxi multa. Magrini: "Gli autovelox resteranno al loro posto"

Come un vero e proprio missile. Sparato, nel cuore della notte, a 121 km all’ora nella strada davanti all’ospedale. Ma non c’è stato scampo per l’automobilista-kamikazee sorpreso, qualche giorno fa, in via Settembrini. L’autovelox lo ha immortalato mentre sfrecciava di oltre 70 km orari oltre il limite (che li è di 50 km orari). Per il conducente della vettura è in arrivo una multa da 1.100 euro accompagnata dalla decurtazione di 10 punti della patente. A denunciare l’episodio – l’ultimo di un lungo elenco di corse forsennate nelle strade della città – è l’assessore alla polizia locale di Rimini, Juri Magrini, che interviene sul tema nelle stesse ore in cui in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto ‘autovelox’, voluto dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, con cui si introduce una nuova stretta sull’utilizzo e la segnalazione degli occhi elettronici per il rilevamento automatico della velocità.

"Credo sia doveroso da parte nostra – dice Magrini – continuare a stigmatizzare questi comportamenti che violano le norme basilari del codice della strada. Il superamento dei limiti di velocità, sopratutto nelle strade cittadine come via Settembrini, mette a rischio l’incolumità non solo dei responsabili, che sono al volante, ma anche di tutti i cittadini che possono frequentare aree così densamente popolate", aggiunge l’assessore. Che poi definisce "pericolose in alcuni casi, superflue in altri" le limitazioni introdotte dal decreto. In base alle nuove regole, infatti, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto. La presenza dei dispositivi elettronici andrà inoltre segnalata con un adeguato anticipo: almeno 1 chilometro prima fuori dei centri abitati, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade. I rilevatori non potranno essere utilizzati dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: quindi non potranno essere posizionati sotto i 50 chilometri orari nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre di 20 chilometri orari a quello previsto per quel tipo di strada (se è una strada con il limite di 110 km il dispositivo può essere utilizzato solo se in quel punto il limite è fissato ad almeno 90 chilometri orari).

La stretta imposta dal governo non cambia nulla, a ogni modo, gli per autovelox ‘fissi’ riminesi: quelli di via Settembrini, via Euterpe (attualmente spento per il cantiere), via Tolemaide. Che resteranno saldamente al loro posto. Come precisato dallo stesso Magrini, "a Rimini non esistono strade con limite di velocità di 30 km orari, in cui siano mai stati installati gli apparecchi di rilevazione della velocità. E i nostri unici autovelox fissi, quelli in via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide, hanno ottenuto già da diversi anni tutte le autorizzazioni necessarie, concesse dalla Prefettura, in quanto valutati come luoghi e passaggi pericolosi, in cui è stata riscontrata e dimostrata un’alta incidentalità".

Tutto ciò nonostante la pioggia di ricorsi che – specialmente per quanto riguarda l’autovelox di via Settembrini – aveva portato all’annullamento di varie multe da parte dei giudici. E l’anno scorso la stessa Corte di Cassazione era intervenuta sulla questione, respingendo il ricorso del Comune e confermando così l’annullamento di una sanzione già deciso dal tribunale di Rimini. La Cassazione aveva ritenuto che in via Settembrini mancassero i requisiti per l’installazione dell’autovelox in sede fissa, ma la Prefettura aveva confermato la regolarità dell’impianto.

Lorenzo Muccioli