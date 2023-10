Un rettore per il Santuario. La decisione del vescovo dopo la partenza dei frati

Don Giuseppe Giovanelli (foto) giungerà al Santuario delle Grazie per mantenerlo aperto. E’ stato il vescovo Nicolò Anselmi a voler garantire la continuità del servizio che da sempre offre il Santuario sul colle di Covignano. In precedenza erano stati i Frati francescani a dovere arrendersi alla crisi di vocazioni, lasciando il Santuario che sarebbe rimasto chiuso ai fedeli senza l’intervento della Diocesi. Don Giuseppe Giovanelli, già parroco di Nostra Signora di Fatima di Rivabella, è stato nominato rettore di ‘Santa Maria delle Grazie’. Al contempo il vescovo ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine alla comunità dei Francescani Minori, spiegano dalla Diocesi, "per la dedizione che hanno profuso per secoli (dal 1356) nella cura di un Santuario così caro alla Chiesa riminese e punto di riferimento per tante persone della Diocesi".

Don Giuseppe è nato a Fossombrone il 16 giugno del 1975 e ordinato presbitero per imposizione delle mani del vescovo Mariano De Nicolò il 30 settembre 2000. Don Giuseppe entrerà alle Grazie domenica 29 ottobre alle 17,30. C’è un’altra nomina fatta dal vescovo. Si tratta di don Gianluca Agostini, già parroco della parrocchia Santa Maria di Nazareth di Montalbano a San Giovanni in Marignano. Diventerà parroco della parrocchia Nostra Signora di Fatima di Rivabella prendendo il posto di don Giuseppe.

Don Gianluca è nato a Rimini il 3 dicembre 1967, ordinato sacerdote il 26 settembre 1998 per imposizione delle mani del vescovo Mariano De Nicolò. Si presenterà nella chiesa di Rivabella domenica alle 10,30. La cura della parrocchia Santa Maria di Nazareth di Montalbano sarà affidata ai sacerdoti di Cattolica. "Il vescovo Nicolò esprime la sua gratitudine ai sacerdoti che hanno offerto la loro disponibilità per queste nuove responsabilità pastorali – dice il Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri – certo che il Signore Gesù non farà mancare la sua presenza".

In precedenza, nella giornata di domani alle 20,30 in Basilica cattedrale a Rimini, si aprirà ‘Cuori ardenti, piedi in cammino’, titolo della veglia missionaria diocesana. Organizzata da Missio Rimini, sarà presieduta dal vescovo. Sono previste testimonianze e verrà impartito il mandato missionario. Alle 21,30 seguirà la veglia itinerante con partenza dalla cattedrale per giungere alla stazione ferroviaria.

"L’uscita dalla Cattedrale, per arrivare con tre successive fermate in Stazione è un piccolo segno che testimonia la missionarietà della Chiesa, una Chiesa in uscita e a 360 gradi, secondo le intenzioni si Papa Francesco" spiega don Aldo Fonti, direttore di Missio diocesana.