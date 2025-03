Un sacco per migliorare il mondo

Torna a Rimini il Campo lavoro missionario. Dal 5 al 6 aprile parte la raccolta dei sacchi gialli da riempire con indumenti, libri, giocattoli, elettrodomestici e altro. Un’iniziativa che coinvolge 3mila volontari e 160mila famiglie e va a sostenere i missionari impegnati nel mondo e in Italia. Nel 2024 la grande raccolta è stata destinata a 18 progetti missionari in 13 Paesi del mondo, dalla Tanzania al Venezuela. L’appuntamento interesserà tutta la provincia di Rimini con i centri di raccolta che saranno distribuiti tra la zona Celle e via delle Officine a Rimini, l’area Luna park a Riccione, l’area Campagna a Santarcangelo, piazzale Vecchia chiesa a Villa Verucchio e la parrocchia Santa Margherita di Bellaria. Nella due giorni saranno organizzati mercatini dell’usato e del vintage nei sei centri di raccolta. "Il Campo lavoro missionario è un qualcosa di straordinario che fa bene a chi dona e a chi riceve – dice il vescovo Nicolò Anselmi -. L’idea di raggiungere le famiglie direttamente nelle loro case è la vera essenza della Chiesa. Quest’anno compiamo 45 anni, in contemporanea con il Giubileo, due eventi importanti che mettono ancora di più al centro la volontà di costruire un mondo giusto. Dobbiamo rispettare la vita e sensibilizzarci verso chi ci sta intorno e chi invece è lontano da noi: è questo il vero obiettivo del Campo lavoro". f.t.