Un salvagente per gli anziani soli: l’operatore sanitario di quartiere

Una mano per fare piccole commissioni, come la spesa o l’acquisto di farmaci, l’accompagnamento per le passeggiate, visite a casa per il monitoraggio psicofisico della persona e persino un aiuto per contattare in videochiamata i parenti lontani. Arriva l’operatore socio sanitario di quartiere, "una figura che – spiega l’assessore Kristian Gianfreda – in collaborazione con i centri anziani e altre realtà coinvolte, si occuperà di supportare le persone della terza età o con disabilità e con rete parentale assente, nelle attività quotidiane, così da sostenere la loro autonomia e libertà, affinché partecipino alla vita del territorio e alle opportunità che si profilano davanti a loro". Il progetto è stato finanziato con 450mila euro dal distretto sanitario di Rimini.