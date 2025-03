Un secolo d’azzurro tra coppe, palloni e maglie che hanno fatto la storia

La storia d’Italia passa per le sale di castel Sismondo, raccontata attraverso un pallone da calcio. Con Un secolo d’Azzurro. La storia della Nazionale italiana di calcio prende il via fino all’8 giugno la mostra nell’ala Isotta del castello riminese, dedicata alla storia degli azzurri, raccontata con maglie, scarpini e tanti altri cimeli inediti di quasi 150 anni di calcio nostrano. Più di un secolo di partite, alcune vinte, altre perse e soprattutto 4 coppe del mondo portate a casa. Avvenimenti che corrono sugli stessi binari della storia del nostro Paese, dalla monarchia fino all’età repubblicana, passando per il periodo fascista. "L’idea è quella di raccontare la storia d’Italia attraverso il pallone – spiega Mauro Grimaldi, curatore della mostra –. Mi sono reso conto che i giovani non imparano più con la lingua che utilizzavamo noi. Il mondo è profondamente cambiato, ma ciò che ci unisce tutti è il calcio, la voce narrante che racconta la storia". Si parte dalla prima casacca utilizzata dalla nazionale. Era il 1910 e gli Azzurri scendevano in campo indossando un camicione bianco con un tricolore cucito all’altezza del cuore. I giocatori erano solo undici, non erano ammesse ancora sostituzioni, ma fino ai giorni nostri sono arrivate solo due divise originali, di cui una di queste esposta proprio a castel Sismondo.

"Per la nostra città è una grande occasione ospitare questa mostra – dice Umberto Calcagno, presidente Associazione nazionale calciatori e riminese d’adozione –. Tutti questi racconti avvicinano i nostri ragazzi al mondo del calcio con una modalità del tutto nuova: ‘Un secolo Azzurro’ passa attraverso tempi differenti creando il senso di appartenenza fondamentale per il calcio". I visitatori potranno dunque tuffarsi in una vasta raccolta di oggetti autentici come l’originale calco di gesso realizzato del 1973 dallo scultore Silvio Gazzaniga che diede origine alla Coppa del Mondo. O ancora il primo pallone di cuoio usato nel 1895 e quello voluto da Mussolini per i Mondiali del ’34. Ma l’ala Isotta non si tinge solo d’azzurro, spazio anche alle tonalità biancorosse del Rimini calcio con una mostra dedicata sulla sua storia con memorabilia e fotografie della società. "Vedere anche i colori biancorossi fa battere il cuore – ammette Francesca Mattei, assessore alle politiche giovanili -. Questo allestimento mi ricorda un po’ casa mia. Tutto ciò è un collegamento unico in un Paese che a volte si dimostra disunito e la Nazionale è un qualcosa che ci accomuna tutti tra ricordi e storia".

Federico Tommasini