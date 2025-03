Un secolo di vita per Umberto. Tamburini

Una grande festa per il primo centenario del 2025 a Coriano. Domenica, Umberto Tamburini ha festeggiato un secolo di vita circondato dall’affetto della sua famiglia e parenti. Erano presenti anche il sindaco Gianluca Ugolini e la presidente del consiglio comunale, Giulia Santoni. Tamburini è rimasto vedovo 9 anni fa ed è padre di due figli, Tonino e Anna Maria. Tamburini ha tre nipoti e quattro pronipoti. È un corianese doc, ha sempre vissuto in questa terra, prima svolgendo attività agricola, poi lavorando come operaio in un’azienda locale. Fino a pochi anni fa curava l’orto e potava gli olivi.