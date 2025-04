Un secolo di vita per Emilia Palazzi. Festa con i cinque figli

L’elenco dei centenari si allunga. A soffiare su cento candeline è stata la riccionese Emilia Palazzi, nata il primo giorno di primavera del 1925 a Castelleale di San Clemente. In questi giorni ha festeggiato il secolo di vita con la sua famiglia a partire dai cinque figli: Marisa, Graziella, Federico, Sara e Davide, che le hanno dedicato un libretto nel quale raccontano la sua storia. Con loro l’assessore alla famiglia Marina Zoffoli, che ha portato gli auguri della città.

Cresciuta in una casa "fredda e diroccata", Emilia ha comunque goduto sempre del calore della sua famiglia. Come racconta, non senza un pizzico di nostalgia, non avendo le possibilità di comprare le bambole, le creava lei con degli stracci. Nel 1931 la svolta con il trasferimento a Scacciano (Misano) e nel 1936 vicino al Rio Agina. Qui Emilia ha continuato a lavorare la terra con il padre, finché nel 1945 la famiglia si è trasferita per sempre a Riccione, dove ha lavorato al Grand Hotel e in alcune piccole pensioni per poi convolare a nozze con Andrea Tamagnini. Nel 1961 la coppia è riuscita a costruirsi una casa. "In questa – racconta Emilia – ho trascorso il resto della mia vita tra gioie e dolori, consapevole di aver fatto tutto la mia famiglia".