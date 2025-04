Un selfie per fare promozione (gratis)

Maxi scritte per sfruttare la pubblicità gratuita dei social grazie ai selfie dei turisti. Il Comune ha iniziato l’installazione delle nuove scritte tridimensionali Riccione, del tutto rinnovate nei materiali e con l’aggiunta della parola Viva, riprendendo il nome della campagna mediatica e di eventi inaugurata con la Pasqua. "Le nuove installazioni - sottolineano dal municipio - sono state realizzate con materiali di alta qualità e pensate per resistere nel tempo. Sono già state posizionate in due luoghi simbolo: piazzale Roma, e sul ponte del porto canale in viale Dante. Entro la fine di aprile arriveranno le nuove scritte anche in piazzale San Martino e sul Lungomare nord, zona bagno 122.