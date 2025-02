Un simbolo d’eccellenza

1 Le origini

Fondata nel 1973 a Rimini da Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini, Bimota nacque con l’idea di creare motociclette ad alte prestazioni migliorando i telai rispetto ai modelli di serie. L’azienda si concentrò sulla ciclistica, utilizzando materiali innovativi.

2 Successi

Negli anni ‘70 e ‘80, divenne celebre per le sue moto artigianali con motori forniti da case come Yamaha, Suzuki, Honda e Ducati. Successi anche nelle corse, vincendo il Mondiale TT-F1 nel 1980 e il Mondiale 350 con Jon Ekerold. L’azienda si distinse per lasperimentazione di materiali avanzati.

3 Declino e rinascita

Dopo difficoltà economiche negli anni 2000, ha trovato nuova vita con l’acquisizione da parte di Kawasaki nel 2019. La partnership ha permesso il ritorno alla produzione con modelli innovativi come la Tesi H2 e la KB4. Ora, con la KB998 Rimini, Bimota torna nel WorldSBK, combinando il suo storico know-how con la potenza dei motori Kawasaki.