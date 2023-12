Un sistemista informatico per la società Hi-Net

La società Hi-Net di Rimini, che si occupa di servizi e soluzioni Ict, progetti digitali, app, strategie di web marketing, progetti grafici e web design, è alla ricerca un tecnico sistemista junior per help desk di primo livello. La risorsa, dopo un periodo di formazione iniziale, svolgerà un servizio di help desk supportando telefonicamente e telematicamente i clienti in caso di problematiche tecniche. La risorsa ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma tecnico e passione per il mondo informatico, buona conoscenza uso pc e sistemi operativi, attitudine ai rapporti interpersonali, al contatto con il cliente e capacità di lavorare in team, ottime capacità organizzative e di problem solving, dinamicità, versatilità e autonomia. Il contratto di assunzione previsto è a tempo determinato, l’orario a tempo pieno spezzato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Candidature con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’.