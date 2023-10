Un sistemista informatico per l’azienda Hi Net

L’azienda Hi Net di Rimini, che si occupa di servizi informatici e comunicazione digitale, cerca un tecnico sistemista junior. La risorsa, dopo un periodo di formazione iniziale, svolgerà un servizio di help desk supportando telefonicamente e telematicamente i clienti in caso di problematiche tecniche. La risorsa ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma tecnico e passione per il mondo informatico; buona conoscenza uso Pc e sistemi operativi; attitudine ai rapporti interpersonali, al contatto con il cliente e capacità di lavorare in team; ottime capacità organizzative e di problem solving: dinamicità, versatilità e autonomia. Il contratto sarà a tempo determinato, con orario a tempo pieno (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Registrati su ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.