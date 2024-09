Un sogno a cinque cerchi. Sarti e Achenza ci credono

Dalla Romagna a Parigi, per competere in Paralimpiadi mai così competitive e per lanciare un segnale chiaro. Anche la provincia di Rimini è rappresentata alla massima rassegna mondiale, che da domani all’8 settembre riunirà 4.400 atleti in undici giorni di gare, con la giornata inaugurale dedicata esclusivamente alla cerimonia d’apertura. La provincia, ma soprattutto Cattolica, sarà rappresentata da Giovanni Achenza ed Eleonora Sarti. Achenza è sassarese di nascita, ma da qualche anno risiede a Cattolica, non lontano da dove vive la sorella. Ha subito una lesione al midollo spinale a causa di un incidente sul lavoro, ma ha reagito con forza nella vita e nello sport. "Non mi sento un eroe, ma qualcuno che può dare un aiuto ad altri ragazzi che vivono la mia stessa disabilità – ha detto Achenza al canale ufficiale del Comitato italiano paralimpico -. Lo sport mi ha aiutato tantissimo. Dopo l’incidente ho avuto tre anni di buio totale, finché poi non ho iniziato a fare lo sport agonistico con l’handbike".

E sarà proprio la frazione di handbike quella preferita da Achenza nella prova in cui sarà impegnato a Parigi, ovverosia quella di triathlon. Il via della gara di Triathlon è previsto per le 8.15 di lunedì prossimo, 2 settembre, da Pont Alexandre III. Achenza è certamente tra i più esperti, con la carta d’identità che dice 31 luglio 1971 e il curriculum già ricco di medaglie importanti, con l’ispirazione tratta anche da Alex Zanardi, fondamentale per lui nei successi passati. Per lui due bronzi alle Paralimpiadi: a Rio nel PT1 e a Tokyo nel Ptwc. "Sono le mie terze paralimpiadi e lo spirito è al massimo – chiude Achenza –. Spero di poter mettere a frutto l’esperienza del passato per fare del mio meglio".

È nativa di Cattolica, Eleonora Sarti. Per lei, 38 anni, già atleta della nazionale di basket in carrozzina, da anni ottiene ottimi risultati nel tiro con l’arco. "Dico sempre che lo sport mi ha salvato la vita – ha detto Sarti al canale del Comitato paralimpico –. Obiettivi per Parigi? Dare il massimo e continuare a fare quello che so sulla linea di tiro". Eleonora Sarti sarà in gara giovedì a partire dalle 13, quando le atlete inizieranno a gareggiare nel ranking round del compound, che le classificherà per la fase successiva. Per lei, che vive e si allena a Bologna, ottavi di finale a Rio e quarti a Tokyo, con la speranza che la curva di crescita la porti a raggiungere un altro risultato prestigioso in carriera.