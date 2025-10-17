Un sottopasso ’mitico’ in via Indipendenza

La Regina crede sempre più nella street-art per riqualificare le sue aree urbane ed ora è la volta del sottopassaggio di via Indipendenza. Icaro che cade dal cielo, una reinterpretazione de "Il Bacchino malato" di Caravaggio, Medusa con la sua chioma strisciante, il fascino di Afrodite. Un sottopasso "mitico" quello di via Indipendenza che ha visto nascere su una delle pareti una nuova opera pittorica di street art dedicata ai personaggi celebri della mitologia greca, a firma del collettivo di writer "OS line". Dopo aver decorato e arricchito a pennellate di spray e vernice il sottopasso di via Pantano, il gruppo di artisti ha di nuovo dato prova del proprio talento nel sottopasso di via Indipendenza trasformandolo in una galleria a cielo aperto. È dunque la seconda parte del progetto di riqualificazione di aree urbane della città messo in campo dall’amministrazione comunale. "L’obiettivo è di valorizzare ogni parte della nostra città, in questo caso attraverso l’arte figurativa del writing – spiega il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini –. E i sottopassi, di solito passaggi grigi e anonimi di un contesto urbano, diventano invece delle gallerie d’arte piacevoli da attraversare per automobilisti e pedoni. Anche questa volta, il collettivo "OS line" ha realizzato un’opera davvero bella, a partire dal tema scelto, quello della mitologia classica. Ma il lavoro non è ancora finito. Sono in programma altri murales che andranno a colorare le altre pareti del sottopasso di via Indipendenza". L’opera, che oltre ai personaggi mitologici, è arricchita da diversi graffiti lettering, è stata terminata domenica scorsa. Le tecniche utilizzate per realizzarla sono state quelle a spray e pennello. "È stato un lavoro molto appassionate – spiega Giacomo Vimini, il writer che ha gestito l’intero progetto – sia dal punto di vista iconografico che tecnico".

Luca Pizzagalli