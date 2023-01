Un talent dedicato agli avvocati Alla regia ci sono tre riminesi

Un talent dedicato al mondo legale, tre riminesi in azione sul set di Milano di Sky, per raccontare le storie dei protagonisti del programma: neolaureati in giurisprudenza, pronti ad affrontare casi e sentenze. Massimiliano Pontellini, Antonio Vanzolini e Lorenzo Scappini fanno parte dell’agenzia Riccione Video Produzioni. Sono loro che curano la regia e la fotografia del talent 4cLegal Academy.

Di cosa parla il talent?

"È dedicato al nuovo mercato legale italiano con 10 episodi su Forbes Italia e Sky. I protagonisti sono 5 neolaureati in giurisprudenza. Il programma vede la partecipazione di alcuni docenti selezionati tra i migliori avvocati e giuristi d’impresa italiani e tre giudici innovatori del settore, tra cui Alessandro Renna (fondatore e ceo di 4cLegal). A loro spetterà di decretare il Legal Talent 2023".

Non mancheranno le sfide tra concorrenti.

"I protagonisti devono affrontare diversi casi giuridici, facendo leva su competenze tecniche e capacità di visione. Un’esperienza formativa unica per avvicinarsi a realtà aziendali e studi professionali".

Come siete stati contattati dal talent per condurne la regia?

"Attraverso Lara Agnoletti, che collabora da anni con 4cLegal. Siamo alla quarta edizione. Io (Pontellini, ndr) mi occupo della regia. Sul set anche Antonio Vanzolini, come assistente alla fotografia, e Lorenzo Scappini in qualità di assistente regia e operatore".

Riccione Video Produzioni opera dal 2007.

"Soprattutto sul territorio romagnolo. Il nucleo operativo è formato da me, Antonio Vanzolini e Pier Pierucci. A noi si aggiungono di volta in volta professionisti e tecnici".

Le aziende si affidano sempre di più ad agenzie video?

"Sì, avvertiamo una forte necessità di ripresa, dove la narrazione per immagini rappresenta la strada migliore per comunicare valori e personalità".

Quali clienti avete avuto?

"Motta, Perfetti, Honda, Wind, Radio Deejay. Aquafan e gli altri parchi Costa. E poi Ceramica del Conca, Cereria Terenzi, Terra e Sole, Lasersoft e molti altri".

Quali progetti in programma per il 2023?

"Il 24 gennaio partirà il talent 4cLegal Academy su Forbes Italia, canale 511 di Sky. Poi produrremo diversi spot e una serie su Dante, a cui stiamo cercando di affiancargli un progetto più ampio".

r.c.