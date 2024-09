"Un tavolo per coordinare gli aeroporti"

"È necessaria la massima sinergia tra le istituzioni perché l’aeroporto di Rimini possa aumentare il traffico aereo e diventare una leva centrale per rilanciare il settore turistico". Così la candidata del centrodestra alle prossime regionali in Emilia-Romagna, Elena Ugolini che ha incontrato Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato dela società di gestione dell’aeroporto Fellini. "Se eletta - dice Ugolini - metterò al tavolo la Regione, il ministero dei Trasporti, l’Enac e le varie società di gestione dei quattro aeroporti regionali per un nuovo sistema infrastrutturale e aeroportuale regionale realmente integrato e sostenibile". Nell’incontro con l’ad di Airiminum "abbiamo anche affrontato il rapporto tra aeroporto e compagnie low-cost: dovremo fare un lavoro di avvicinamento tra queste compagnie e il territorio per far convergere in Romagna i crescenti flussi turistici in movimento nei prossimi anni".