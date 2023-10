Un tavolo permanente contro l’inflazione

Il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha convocato ieri a Palazzo Begni i rappresentanti delle associazioni dei consumatori (Sportello consumatori e Asdico) e delle associazioni di categoria (Osla e Usc)- per affrontare il tema della crescita dell’inflazione e individuare le possibili strategie da mettere in campo per contrastare il caro vita e sostenere le famiglie in maggiori difficoltà. "Condivisa la necessità – riferiscono dalle Finanze – di portare avanti una politica comune e sinergica per cercare di mettere un freno all’inflazione che da diverso tempo sta creando difficoltà al potere d’acquisto delle famiglie". Nel corso dell’incontro si è stabilito "di procedere alla costituzione di un tavolo permanente, composto dai presenti alla riunione". Il Segretario Gatti ha proposto la firma a breve di un Accordo quadro, un ‘patto’ tra governo e associazioni. Da subito, da parte degli esercenti, la disponibilità a creare panieri di sconto.