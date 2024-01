Un tecnico di cantiere per impresa edile

Un’impresa edile con sede a Rimini sta cercando un tecnico di cantiere o geometra che sia residente in zone limitrofe e abbia disponibilità immediata. La figura verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di sviluppo preventivi, gestione commessa e pluricommesse, sviluppo delle contabilità (per ogni attività, unità di misura e prezzo), gestione rapporto con clienti e fornitori, gestione squadra in cantiere, gestione pratiche di cantiere (schede tecniche, certificazione delle linee vita, ecc.). Richiesti diploma di geometra o laurea in architettura; patente B, conoscenze di Primus, Autocad, Pimus; conoscenza normative sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008; capacità rilievi e misurazioni. Tra i benefit offerti dall’impresa rientrano il cellulare aziendale, formazione e supporto allo sviluppo professionale. Il contratto sarà a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.