Un tecnico informatico con contratto di apprendista

Azienda di Misano cerca un apprendista tecnico installatore elettronicoinformatico per attività informatiche, installazione di impianti telefonici ed elettronici, sistemi wifi e reti dati, sicurezza aziendale. Si richiede preferibilmente esperienza; diploma tecnico elettronico e informatico-telecomunicazioni; conoscenza e utilizzo fluido del pc e dei programmi Linux, Red, Hat, Hml, Cent Os, Crm; conoscenza lingua inglese e auto propria; disponibilità a trasferte in provincia di Rimini; capacità di gestire le mansioni assegnate con coordinamento autonomo di materiale e documenti tecnici; gestione accurata di dati aziendali e automezzi; volontà di imparare in gruppo e buona predisposizione ai contatti coi clienti. Contratto: apprendistato. Orario a tempo pieno (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n.1982006). Aderisci con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’ e poi clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.