Un tecnico per caldaie e un apprendista idraulico

Diverse aziende di Santarcangelo stanno cercando nuovi dipendenti attraverso il portale regionale ‘Lavoro per te’. La prima offerta riguarda un posto da apprendista idraulico, da adibire all’assistenza nella posa di impianti termosanitari. Si preferisce un giovane con una minima esperienza nella mansione e un diploma di istituto tecnico superiore. Richieste la patente B e l’auto propria. Contratto di assunzione come apprendista, orario a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

L’altra richiesta è per un tecnico manutentore di caldaie. Le mansioni a cui verrà adibito sono la pulizia e la riparazione di caldaie e climatizzatori e la compilazione della documentazione richiesta. È preferibile il possesso del diploma tecnico di istituto superiore e la formazione specifica per caldaie e climatizzatori. Contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi, registrati con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura".