Un tesoretto nel bilancio: "Pista di atletica e piazza Tripoli. Le rifaremo con 18 milioni"

Diciotto milioni di euro per creare una piazza verde sul parcheggio Tripoli, e una impianto del tutto nuovo con pista di atletica in via Melucci. Le risorse che il Comune di Rimini mette a disposizione arrivano dall’avanzo di bilancio. Un tesoretto che ha già una destinazione precisa. In municipio hanno le idee chiare su come utilizzare le risorse. Il primo dato da sottolineare, per il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore la bilancio Juri Magrini, è "come, pur a fronte del perdurare delle incertezze su scala globale e nazionale, il nostro ente può contare su un bilancio con basi solide, in grado di far fronte alle spese necessarie per garantire un elevato standard qualitativo e quantitativo di servizi ai riminesi e continuare a investire in progetti". Una parte delle risorse sarà utilizzata per la realizzazione della superficie del parcheggio Tripoli, la futura piazza insistente sull’intera area in cui oggi insistono anche le auto, un domani relegate sotto terra. C’è poi l’impianto con pista di atletica. Il progetto è ambizioso e va di pari passo con l’iter per la realizzazione del nuovo stadio comunale sprovvisto di pista, e caratterizzato dalla forma ‘all’inglese’ con gli spalti a ridosso del campo di gioco. "La proposta che vogliamo condividere con il consiglio è di destinare i circa 18 milioni di avanzo libero al finanziamento di due progetti di grande rilevanza: la progettazione e realizzazione della piazza che sorgerà sopra il parcheggio interrato di piazzale Marvelli e la creazione dell’impianto destinato all’atletica leggera che abbiamo intenzione di collocare nella zona sud di Rimini, in via Melucci. Due tasselli che contribuiscono a rendere sempre più definito il disegno della città. Con il primo daremo continuità al Parco del Mare nella prospettiva di un waterfront sempre più bello e funzionale, con il secondo andremo a potenziare la dotazione di impiantistica sportiva, combinandosi con gli interventi che coinvolgeranno lo stadio Romeo Neri".

a.ol.