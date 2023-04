Un tesoretto per asfalti e lavori pubblici

Un tesoretto di 3 milioni di euro che nel corso dell’anno verrà utilizzato per interventi di manutenzione, asfaltatura e opere pubbliche sul territorio di Misano. Il Comune approva rendiconto di bilancio del 2022 e lo fa con un avanzo di bilancio che consente di avere risorse per ulteriori interventi sul territorio comunale. Grazie ai fondi derivanti dal Pnrr, spiegano dal municipio, è stato possibile "impegnare meno risorse provenienti dal territorio, con il conseguente contenimento della tassazione locale che dal 2019 non ha subito alcuna variazione in aumento. Il tasso di indebitamento è sceso, non avendo fatto ricorso a mutui; questo ha permesso di mettere ulteriormente in sicurezza il bilancio del Comune. Sul versante dei servizi, particolare attenzione è stata riservata a quelli rivolti all’infanzia con l’aumento dei posti al nido comunale e alle scuole materne".