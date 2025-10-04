Un tesoretto per cultura, turismo e lavori pubblici

Il Comune di Santarcangelo si troverà in cassa 182mila euro di entrate inizialmente non previste. Sono queste le basi della variazione di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato in consiglio comunale lo scorso martedì. Quest’anno non solo maggiori entrate, ma anche minori spese per 26mila euro, legate soprattutto alle difficoltà di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. "Le risorse liberate – ha spiegato l’assessore al Bilancio Gianni Giambi in consiglio comunale – verranno destinate a turismo e cultura, a coprire gli aumenti delle utenze e ad alimentare con 12mila euro il fondo di riserva". Sul versante delle uscite, la manovra distribuisce 288mila euro di avanzo vincolato per un intervento sui loculi del cimitero centrale, mentre 395mila euro, provenienti da concessioni edilizie, dal decreto Aiuti e dalla monetizzazione di verde e parcheggi, finanzieranno manutenzioni, lavori alla Cittadella dello sport e interventi post alluvione. "Non si tratta soltanto di numeri – ha aggiunto Giambi – ma di scelte che mantengono i servizi e rispondono a bisogni immediati della comunità". Il 2026 vedrà invece l’ingresso dei fondi Pnrr per la digitalizzazione, che serviranno a potenziare l’app IO, PagoPA e l’anagrafe digitale. A questi si aggiungono contributi dell’Unione, fondi regionali per il nido e trasferimenti statali per il bonus Tari, voci che resteranno anche nel 2027. "L’amministrazione punta a rendere più accessibili i servizi, finanziare gli obiettivi di mandato e garantire manutenzioni diffuse" ha concluso l’assessore in consiglio. La variazione di bilancio è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione. Nella stessa seduta è arrivato anche il via libera al riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 3.800 euro, relativo alle spese legali per una sentenza sfavorevole della Cassazione. Su questo punto hanno votato a favore maggioranza, Fratelli d’Italia e il consigliere Berlati, mentre Alleanza civica si è astenuta.

Federico Tommasini