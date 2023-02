Un ‘tesoretto’ per il caro affitti

Dal caro bollette al caro affitti. Da un problema economico per le famiglie a un altro. L’amministrazione riccionese si era ritrovata con 127mila euro di tesoretto non affidati tramite il bando rivolto alle famiglie per contrastare il caro bollette rispetto ai 250mila euro messi in bilancio. Erano arrivate oltre un centinaio di richieste, ma nonostante la mole di domande la cifra che era stata assegnata a chi rispondeva ai criteri del bando si era attestata su poco più di 122mila euro. In municipio hanno valutato di non rimettere a bando una seconda volta le risorse avanzate per gli aumenti delle bollette. La scelta è ricaduta sugli affitti, altra emergenza cittadina dove i canoni annuali sono una rarità e per di più si trovano a caro prezzo rispetto ad altre località. "I fondi per le locazioni erano stati pienamente assegnati e terminati, così tante famiglie riccionesi non avevano potuto beneficiarne. Per questa ragione - spiega l’assessore Marina Zoffoli - abbiamo scelto di assegnare le risorse del bando aiuti per le bollette a chi non aveva avuto aiuti per gli affitti”. Ogni famiglia otterrà il contributo per tre mensilità fino a un massimo di 1.500 euro. Otterranno il contributo i riccionesi in graduatoria tra il numero 671 e il numero 932. Ai beneficiari arriverà un sms dell’avvenuto bonifico.