Un tesoro da un milione dalle tasse evase

Recupero evasione Imu e Tari: nell’arco dell’intero 2024 l’amministrazione comunale ha riscosso poco più di un milione di euro (1.004.302 euro). Una parte (minima) della somma - circa 45 mila euro - come previsto dal regolamento comunale ’incentivo tributi’ del 2019, è andata sotto forma di incentivi al personale che ha seguito direttamente il settore. Con una ripartizione differenziata. Queste le "percentuali massime" stabilite dall’ente per i dipendenti: posizione organizzativa (in pratica un dirigente ’facente funzioni’) 3 per cento. Funzionario responsabile del tributo 15 per cento. Coordinatore 15 per cento. Personale addetto all’accertamento 50 per cento. Collaboratori amministrativi e tecnici 17 per cento.

E’ quanto si legge nella determina del responsabile del servizio, Ivan Cecchini, dello scorso 28 aprile. Nel documento si fa preciso riferimento alle disposizioni di legge in materia, e al fatto che i Comuni "possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale". In soldoni, gli incentivi citati.

Nella determina si ricorda anche che "il Comune di Bellaria Igea Marina è da tempo impegnato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, anche al fine di assicurare maggiore equità fiscale; che il nuovo strumento di incentivazione può certamente contribuire all’attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della riscossione, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia della riscossione, con particolare riferimento alla riscossione coattiva; l’incentivo disciplinato dalla norma non rappresenta un onere aggiuntivo per l’ente, visto che esso è finanziato solo con le maggiori entrate da riscossione degli atti di accertamento emessi per il recupero dell’evasione, peraltro con importi massimi erogabili già individuati direttamente dalla normativa, e non diversamente regolamentabili". "A bilancio abbiamo recuperato un milione di euro – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. Come da Regolamento comunale, il 4,5%, circa 45mila euro, sono stati ripartiti tra i dipendenti che si sono occupati del recupero. Intorno ai 1.500 euro a quota parte di incentivo".

