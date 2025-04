Un tesoro in bilancio: "Utile per rifare le strade"

Un bilancio in salute con un tesoretto di oltre 2 milioni di euro. Numeri per cui la Regina può davvero sorridere e in ragione dei quali ora possono partire decisamente le manutenzioni di strade e marciapiedi. "Investiremo corposamente negli asfalti e nel rifacimento delle strade – conferma la volontà per il futuro della Regina la sindaca Franca Foronchi, che ha la delega anche al Bilancio –: pensiamo fin dai prossimi mesi di investire circa 1,7 milioni di euro proprio nella ristrutturazione di asfalti, strade e marciapiedi. Sappiamo benissimo che la città ne ha bisogno e dunque faremo il possibile. Il buono stato del nostro bilancio è il frutto della gestione oculata e attenta che stiamo portando avanti da ormai tre anni.

Abbiamo d’altronde tanti interventi in atto con risorse comunali ma anche con fondi extra comunali, derivanti ad esempio dal Pnrr, che abbiamo ottenuto grazie al grande lavoro di intercettazione compiuto e di partecipazione a bandi regionali ed europei da parte dei nostri uffici comunali. Ma all’orizzonte per la Regina non ci sono solo opere. Una parte importante dei nostri investimenti è poi destinata al sociale, alla cultura, alla scuola, al sostegno alle situazioni più fragili perché nessuno deve rimanere indietro.

A Palazzo Mancini però non si abbassa la guardia, nonostante la disponibilità di tali risorse: "Un’altra parte del tesoretto servirà per la gestione amministrativa del 2025, con un occhio di riguardo ai contenziosi passati e ancora pendenti – prosegue la prima cittadina di Cattolica – siamo inoltre un Comune che ha una buona capacità di riscossione dei crediti. Abbiamo ottenuto importanti risultati anche sul recupero dei crediti derivanti dalle evasioni tributarie e dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, grazie ai costanti e puntuali controlli che proseguiremo anche nel 2025".

Nei prossimi mesi, dunque, ci sarà un ampio spazio previsto a Cattolica per gli interventi in una città che necessita una manutenzione costante e dove non mancano le segnalazioni di cittadini e turisti per asfalti con buche e marciapiedi disconnessi ed impraticabili. Ma tra breve inizierà la stagione estiva ed un’altra importante risorsa a fine 2025, dopo l’estate quindi, sarà certamente la tassa di soggiorno che viaggia ad una media di circa 1,6 e 1,8 milioni di euro, una voce da non sottovalutare per i futuri investimenti di Cattolica.

