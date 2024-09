Un ‘tesoro’ in fumo . Trovati 52 chili di droga. Arrestati due ventenni

Da diversi giorni i residenti di Viserba avevano notato una Renault Twingo di colore bianco che faceva avanti e indietro nel quartiere. Sospettando che potesse trattarsi di una banda di topi d’appartamento, hanno pensato bene di allertare la polizia di Stato. Non si trattava però di ladri, ma di spacciatori, che avevano stipato in un appartamento estivo la bellezza di 52 chili di droga. Due giovani, un italiano di 24 anni e un rumeno di 20, entrambi residenti in provincia di Roma, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia. Le indagini hanno avuto inizio grazie alle segnalazioni dei residenti della zona di via Petropoli e via Canuti, che avevano notato movimenti sospetti nei giorni precedenti: in particolare la loro attenzione era stata catturata da vettura bianca con due giovani a bordo. Così nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile si sono appostati nella zona e a un certo punto hanno avvistato la Renault Twingo bianca, corrispondente alla descrizione. A bordo c’erano i due giovani, che sono stati fermati per un controllo.

Durante il controllo, entrambi i fermati hanno fornito versioni contrastanti e poco credibili sulla loro presenza nella zona. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire come uno di loro avesse la disponibilità di un alloggio nella zona che è stata quindi perquisito. All’interno, la scoperta è stata sorprendente: due valigie piene di panetti di hashish, bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’intero appartamento era, di fatto, un magazzino per lo stoccaggio e il confezionamento degli stupefacenti. Il sequestro ha riguardato complessivamente circa 52 chili di droga: 45 di hashish suddivisi in panetti di vario colore, e 5,6 kg di marijuana riposti in involucri di cellophane. Oltre agli stupefacenti, sono stati rinvenuti 78mila euro in contanti, nascosti in buste sottovuoto riposte in una cassettiera. Un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione degli inquirenti è stato il sofisticato sistema elettromeccanico presente nell’autovettura Renault Twingo, che permetteva di sollevare i sedili anteriori e nascondere ulteriori quantità di denaro. Sotto il sedile del passeggero, infatti, sono stati trovati altri 12mila euro in contanti.

A conclusione delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e trasferiti al carcere dei Casetti di Rimini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli raccolti durante l’indagine lasciano supporre un’organizzazione ben strutturata, con ruoli definiti: uno dei giovani si occupava della custodia della droga, mentre l’altro fungeva da corriere.