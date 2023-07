Un torneo di pallavolo nel ricordo di ’Panda’ L’incasso devoluto alla ricerca contro i tumori

È tutto pronto per il Panda Day, evento sportivo benefico organizzato dagli ’Amici del Panda’, gruppo nato l’anno scorso in ricordo di Francesco Pandolfi, il riminese (qui nella foto di Nicola Deluigi) scomparso nel settembre 2022 a soli 51 anni per un tumore. Domenica, sulla spiaggia del Polo Est a Bellaria, si terrà in in sua memoria un torneo di pallavolo, lo sport che il ’Panda’ ha praticato a lungo e che ha amato tanto. In campo ben 56 coppie maschili e 16 coppie femminili. Sport e tanta musica con il dj Tik e la band Randagi. L’obiettivo dell’evento: sostenere la ricerca contro il cancro e sensibilizzare sull’argomento. Saranno tanti i modi con cui le persone presenti (attese oltre 300) potranno fare la loro donazione al nuovo reparto di oncoematologia dell’ospedale di Rimini, a favore del progetto ’Umanizzazione’: dalle canotte in onore del ’Panda’ alla lotteria con i palio alcuni gadget fatti a mano, tutte le offerte verranno devolute in beneficenza. Il Panda Day è solo l’ultimo dei gesti compiuti dagli ’Amici del Panda’, per aiutare la ricerca contro il cancro. Nei mesi scorsi infatti il gruppo, grazie ai ricavi dalle vendita delle magliette del progetto ’Camminazioni’, ha donato alla chirurgia generale dell’ospedale di Rimini un monitor per la prevenzione.

a.d.t