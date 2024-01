Un tuffo nella città, torna Vivere Riccione

Domani torna con il Carlino il fascicolo Vivere Riccione. Anno nuovo, nuovi le storie, le idee e i personaggi che si prenderanno la scena. Trattandosi del numero di gennaio non poteva mancare un servizio sui riccionesi talmente legati al mare da tuffarsi nelle acque gelide. C’è chi lo fa da decenni. Sergio Pozzi ha 82 anni, anche se il fisico parla di un’età anagrafica ben più bassa. Da almeno un trentennio quando arriva la cattiva stagione non si chiude in casa, ma si mette il costume e si fa un bagno. Lo ha fatto anche quando dal cielo cadevano fiocchi di neve. Oggi i gruppi di riccionesi che amano fare un tuffo nel mare d’inverno sono sempre più numerosi. Per il primo giorno dell’anno, al tuffo di Capodanno si sono contate anche centinaia di persone. Ma agli inizi, quando Pozzi si armava di costume e percorreva la sabbia fino ad arrivare alla battigia, erano davvero in pochi. Con lui c’erano Libero Pecci e Giovanni Magnani.

Dal mare alla collina. Salendo si incontra la Piramide. Oggi il Cocoricò è rinato e non vuole tradire un passato che lo ha distinto con solo come discoteca conosciuta a livello internazionale, ma anche come fucina di rappresentazioni artistiche. Nel periodo di San Valentino il Cocco trasformerà la pista in palcoscenico. Un teatro, avamposto della drammaturgia. La piramide s’illuminerà con ‘Scritture in scena’, una rassegna organizzata da Riccione Teatro con il sostegno del Mic e di Siae, nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’.

Rimanendo in tema di discoteche e musica c’è un giovane riccionese che si sta facendo notare in consolle. Come Gabriele Ronchini, in arte Gabry Seth. Ha appena vent’anni e si divide tra le lezioni all’università e la musica, suonando davanti a centinaia di persone. Gabry Seth è un dj, ad anche produttore e direttore musicale. Una promessa della musica elettronica tanto che lo scorso novembre è stato selezionato tra i migliori artisti del panorama europeo, arrivando come finalista alla quindicesima edizione del Tour Music Fest. I riccionesi ne hanno anche saggiato le abilità visto che Gabry Seth è salito in consolle nelle notti che hanno animato in piazza il Capodanno riccionese.

Questo è solo un assaggio di quanto si porà trovare domani nel fascicolo Vivere Riccione che ospiterà le storie e le opere di scrittori riccionesi, ad ancora appuntamenti e artisti.