Un tuffo nella nuova piscina: "Sarà pronta in meno di un anno"

Sprint nella piscina di Viserba per completare entro i tempi fissati dal Pnrr i lavori per il nuovo impianto. "Il cantiere va avanti spedito, siamo in linea sia con il programma sia con le scadenze del Pnrr", assicura Jamil Sadegholvaad. Che ieri ha fatto il sopralluogo sul cantiere assieme all’assessore Mattia Morolli e alla dirigente Chiara Fravisini. La vasca era stata completata settimane fa, ad essere esatti è possibile vederle tutte e tre: quella principale e le due più piccole per l’acqua fitness e l’avviamento al nuoto. Negli ultimi tempi ha iniziato a crescere in altezza la struttura che terminerà con una copertura in legno. "Tra qualche settimana sarà quindi possibile iniziare la posa della copertura in legno, uno dei tratti distintivi di questo progetto che puntiamo a completare per marzo del prossimo anno – assicura il primo cittadino –. Poco meno di dieci mesi per avere finalmente una piscina moderna, con le più elevate prestazioni energetiche e quindi sostenibile e inserita in un parco che sarà completamente riqualificato".

I lavori erano partiti a luglio dello scorso anno. Il costo complessivo dell’opera è di 10,5 milioni di euro. La vasca principale ha dimensioni di 25 metri per 25. L’impianto sarà completato da una palestra, un negozio di articoli sportivi, un punto ristoro, un deposito per le attrezzature delle associazioni sportive. A servizio del complesso sportivo saranno realizzati due parcheggi, nei lati sud-est e sud ovest del parco. Mentre il cantiere procede, in municipio vogliono dare li via anche alla riqualificazione del parco don Tonino Bello, su cui si affaccia la piscina. Tra meno di un anno la piscina verrà completata mentre per il parco bisognerà attendere la fine del prossimo anno o l’inizio del 2026, stando alla tabella di marcia fissata dall’amministrazione comunale.