Un tuffo nella storia Tornano i Saraceni

Lo sbarco dei Saraceni, una delle manifestazioni culturali tra le più iconiche dell’estate bellariese, taglia quest’anno il traguardo importante dei 20 anni. L’appuntamento per questa edizione è fissato per domani sera, con la rievocazione storica in costume pronta a tornare con tutti gli ingredienti che ne hanno decretato il successo in questi due decenni. Organizzato e promosso, come da tradizione, dal comitato Borgata Vecchia (con il patrocinio del Comune di Bellaria) l’evento si aprirà alle 20 sul porto canale lato Bellaria. Circa 50 i figuranti, che approderanno su cinque barche storiche. Alle 21 è previsto il suggestivo sbarco da cui partirà la consueta sfilata impreziosita da numerosi spettacoli itineranti e caratterizzata dai costumi caratteristici per le vie della città.

Si partirà dal lungomare Colombo percorrendo l’intera isola pedonale di viale dei Platani. Approdo del corteo, sarà la centralissima piazza Don Minzoni, dove alle 23 avrà inizio la festa in stile saraceno ornata da combattimenti di squadre armate e spade infuocate, tra cui le compagnie Arpa del Diavolo e Corte di Giovedìa, esibizioni di saltimbanchi e di danzatrici del ventre con Leyla Nur e le Sahara Sunset; inoltre, da non dimenticare l’immancabile esibizione di acrobati e incantatori di serpenti. Sullo sfondo, le musiche della medieval band Le tre cipolle. Un evento che si appresta quindi a tornare, dopo anni segnati dal covid e misure restrittive, nel segno della riaggregazione. Saranno ben 180 i provenienti da ogni zona della Romagna e dintorni, che daranno spettacolo grazie all’esibizione delle loro compagnie d’armi. Tante persone, e tanti amici, che arrivano non solo da Bellaria. Ad esempio, provengono da Forlì, Cesena, Rimini, e dalla regione Marche. Un segno di unione corale, già vista nei mesi scorsi, a causa dei tristi avvenimenti relativi all’alluvione. Si arriverà nel complesso a circa 300 persone.

Lo show organizzato dal comitato Borgata Vecchia è solo uno dei tanti eventi che l’organizzazione sta portando avanti da tempo, come il Giro d’Estate, un insieme di concerti musicali di pezzi italiani, jazz e pop con ingresso libero che da trent’anni anima le serate bellariesi.

Aldo Di Tommaso