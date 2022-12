"Un turista su 3 vuole pensione completa"

Forse non si arriverà al pienone in tutti gli hotel, ma con le ultime prenotazioni last minute tante strutture ci andranno vicino. "A Rimini abbiamo circa 400 alberghi aperti – dice la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco – molti alla fine saranno al completo, o quasi. C’è aria di soddisfazione da parte degli operatori". Per Visit Rimini, come già rimarcato nei giorni scorsi da Aia e Promozione alberghiera, è incoraggiante "il dato di permanenza media che si attesta intorno alle 3, 4 notti: un chiaro indicatore che la destinazione è percepita come meta delle vacanze invernali e non solo per la notte del 31". E ancora: dai dati raccolti da Visit Rimini emerge che "il 30% sceglie il trattamento in pensione completa, il 13% invece la mezza pensione. E questo significa che ben oltre la metà dei turisti, in questi giorni, frequenterà ampiamente bar e ristoranti della città". "In queste feste – conclude la Guarisco – Rimini si riposiziona come meta ideale per gli amanti della cultura, dell’arte e del buon cibo con un’ampia offerta di esperienze e visite guidate per far conoscere le bellezze del territorio, i musei e l’eredità felliniana".

Non ha dubbi nemmeno il sindaco Jamil Sadegholvaad: Rimini sarà una delle ’regine’ del Capodanno, grazie "ai tanti eventi e alla sua attrattività, fatta anche di centinaia di hotel aperti, ristoranti pieni, pubblici esercizi, negozi. Un prodotto turistico per il Capodanno che fino a 20 anni fa non esisteva e che oggi, anno dopo anno, è diventato una realtà consolidata".