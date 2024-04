Un turno di stop,. Gigli salta la gara con la Vis

Ripresa immediata ieri per il Rimini, dopo la bella vittoria di mercoledì sera nel recupero casalingo contro l’Olbia. Ancora una volta mister Troise è costretto a tenere d’occhio da vicino l’infermeria. Difficile pensare a un recupero lampo di Langella, Iacoponi e Marchesi, tutti indisponibili anche per il match contro i sardi. Per la gara di domenica al ’Neri’ contro la Vis Pesaro (inizio alle 20.45), invece, l’allenatore campano potrebbe ritrovare Megelaitis. Non ci sarà Gigli, fermato per un turno dal giudice sportivo, dopo il ’giallo’ rimediato contro l’Olbia. Ma per quel giorno dovrebbe essere ristabilito completamente Pietrangeli e anche Lepri, fermato in extremis mercoledì da un virus intestinale. Tutte da verificare, invece, le condizioni di Malagrida, uscito a fine primo tempo nel match di mercoledì, stoppato da un problema muscolare.