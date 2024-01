Un tutor per le grotte. A Onferno arriva Ferri

Cesare Ferri, un tutor per le grotte di Onferno. Oggi che il tesoro di Gemmano è patrimonio dell’Unesco, le grotte possono giocarsi importanti sfide per il futuro. Così il sindaco Riziero Santi ha deciso di nominare tutor colui che le grotte le conosce molto bene. Cesare Ferri è stato primo cittadino a Gemmano negli anni della prima fase di sviluppo delle grotte quale sito di interesse didattico, ambientale ed escursionistico, con l’istituzione della Riserva naturale orientata, importanti investimenti per le infrastrutture e la manutenzione del patrimonio imprimendo al sito una chiara vocazione ambientale. "Ho ritenuto – spiega Santi – che col prestigioso riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco, le Grotte di Onferno meritassero un’attenzione particolare, anche attraverso una persona che al mio fianco vi si possa dedicare in maniera specifica e continuativa. Con la scelta di Ferri, che ringrazio per essersi prestato ad una collaborazione gratuita, e per la durata del mio mandato, ho chiamato al mio fianco colui che è stato protagonista di quella fase, custode di memoria storica, relazioni e competenze che oggi mette generosamente al servizio di questa bella nuova stagione delle Grotte e della Riserva". Il ruolo di Ferri consisterà "nell’affiancarmi nel percorso di valorizzazione della Riserva occupandosi della programmazione e della pianificazione, dello sviluppo infrastrutturale e promozionale e nella trattazione dei rapporti e dei temi che riguardano la Riserva, anche nelle relazioni istituzionali e associative e nei rapporti con i soggetti gestori".