Un ufficio turistico sempre più innovativo grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione

Nuovo look per l’ufficio turistico di Pennabilli, che si accompagna alle novità nell’offerta turistica. L’innovativo servizio della promozione turistica all’interno del territorio in Valmarecchia (ma anche in Valconca) grazie all’azione del Gal passa attraverso i Centri di interpretazione del paesaggio (Cip). Uno dei Cip, nella forma Minor, è stato assegnato proprio al Comune di Pennabilli e allestito nella sede della Pro loco. Grazie a un finanziamento di 30mila euro ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, tramite il Gal, il locale è stato dotato di dispositivi touch screen, computer ed altri sistemi multimediali per fornire informazioni sulle caratteristiche naturali, culturali di interesse turistico relative a Pennabilli ed al suo territorio. La dotazione di questi strumenti informativi ha permesso la trasformazione dello Iat in una ‘Welcome room’, così come previsto dal riassetto regionale dell’assistenza turistica.

"Per l’amministrazione comunale essere stati prescelti per l’assegnazione dei Cip è motivo di soddisfazione e di orgoglio – è soddisfatto il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini – In questo modo l’offerta informativa assume una dimensione più adatta ad un pubblico tecnologico e giovane." La promozione turistica pennese potrà compiere un ulteriore passo in avanti grazie anche al Cip Maior che è in fase di attuazione presso il lago di Andreuccio, sempre con il contributo del Gal. Per questo scopo è previsto l’ampliamento dello stabile in legno già esistente che verrà messo a disposizione dell’associazione ‘L’ago di Masca’ per lo svolgimento delle attività di loro competenza.