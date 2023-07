Un viaggio da incubo Odissea per le atlete disabili

Da Parma a Rimini? Un’odissea. Non in A14, per il traffico, con la prevedibile fila di chilometri dei villeggianti in cerca di refrigerio in riviera. Ma in treno, per la difficoltà nel trovare strutture idonee al trasporto di uomini e donne disabili che erano alle prese con quella tratta. Il viaggio della speranza lo racconta Erika Ferrari, la coach e accompagnatrice del gruppo "DiversitAbility". Lei, che è anche la presidente del New Dance club di Parma e Noceto, era diretta in Fiera a Rimini per i campionati di danza sportiva organizzati dalla federazione omonima, la Fids. Tutto è accaduto domenica scorsa "Già a Parma sono iniziati i problemi – racconta Ferrari -. Al momento dell’acquisto dei biglietti ci hanno spiegato che non era prevista la fermata a Rimini Fiera. Una sorpresa. Ci è stato detto che l’evento sportivo evidentemente non era stato segnalato a Trenitalia, cosa che ci ha smentito all’arrivo Michelangelo Buonarrivo, il presidente della Fids. Ho scelto personalmente il treno perché pensavo risultasse più comodo di un viaggio in autostrada, specialmente in questo periodo, ma non è stato così".

Enormi i problemi già a Parma "per le ore di attese per la Carta Blu, per il problema con gli ascensori e per l’impossibilità di far salire sul treno più di due carrozzine. Noi ne avevamo tre e abbiamo portato a braccia, al posto designato in treno, la terza persona". Il viaggio della comitiva, che era diretta a Rimini per competere, era previsto con andata e ritorno in giornata. Ecco perché la fermata a Rimini Fiera sarebbe stata decisamente più comoda. Invece tutti sono stati fatti arrivare alla stazione centrale. "Anche in questo caso abbiamo riscontrato problemi con l’ascensore – continua Erika Ferrari – Di certo non abbiamo lasciato la stazione subito ma ci abbiamo messo un bel po’. Un peccato, perché credo che le necessità dei disabili siano da tutelare e non da negare. Il tragitto verso Rimini Fiera? Non c’erano taxi attrezzati. Ne abbiamo presi tre smontando le carrozzine". Un piccolo lieto fine? "La gara. Siamo arrivati in tempo e abbiamo ottenuto anche una bella vittoria... Ma che amarezza tutto il resto".