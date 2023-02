Un viaggio in ’Paradiso’ con Elio Germano

Al Teatro della Regina di Cattolica è andato in scena mercoledì "Paradiso XXXIII" con Elio Germano eTeho Teardo, per la regia di Simone Ferrari e Lulu Helbaek.

L’ultimo canto della Divina Commedia protagonista sul palco di Cattolica. Nel 33esimo canto del Paradiso, il sommo poeta si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, che cerca di raccontare l’irraccontabile. Tutto questo nello spettacolo viene messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore, al cospetto dell’immensità. In Paradiso XXXIII si narra di quando Dante, con l’aiuto di San Bernardo, riesce a convincere la Vergine Maria a vedere Dio, creatore di tutte le cose. L’attore Elio Germano è solo sul palco e interpreta sia Dante sia San Bernardo di Chiaravalle.

L’attore rivela, attraverso l’utilizzo di silenzi, pause e respiri affannosi, il senso di stupore che Dante prova, nel trovarsi di fronte al Creatore: fa capire quanto, alla fine del suo cammino, sia stupefatto dalla sua visione. Germano rimane in scena per tutta la durata dello spettacolo, accompagnato da tre musicisti capaci di produrre l’atmosfera giusta con i propri strumenti musicali. La vocalità dell’attore è molto d’impatto, con effetti anche di eco.

L’esordio dello spettacolo avviene a sipario chiuso. Una volta aperto, l’organizzazione scenica mostra la presenza, agli estremi del palco, dei tre musicisti Teho Teardo, Laura Bisceglia e Ambra Chiara Michelangeli. Al centro della scena si trova un grande schermo che rappresenta diverse immagini. All’inizio mostra la rosa dei beati, luogo dove risiedono le anime, in seguito illustra la Trinità e poi, tramite l’occhio di Dio, mostra tutto ciò di cui è stato creatore. Lo strabiliante utilizzo dell’illuminazione scenografica conferisce all’opera un tono più avvincente facendo calare sul pubblico un senso di meraviglia e interesse davvero unici, grazie anche all’impiego di luci stroboscopiche. Persino l’uso della musica è d’impatto, unendo scene travolgenti con suoni forti e momenti quieti con suoni leggeri. Consigliamo caldamente la visione di quest’opera agli appassionati della Divina Commedia, ma anche a chi vuole sperimentare un genere nuovo.

Anita Bertacchini

Benedetta Bordoni

Marta Piccari

IV S Istituto Gobetti Morciano (coordinamento centro

Diego Fabbri di Forlì)