Un viaggio nella Rimini noir

La vicenda di Max Iorio è solo l’ultimo dei tanti casi affrontati da Davide Grassi e Davide Cardone, autori del podcast "Crimini a Rimini". Lanciato nell’aprile del 2024, il podcast si cala nell’anima oscura della "Rimini nera", tra omicidi, gialli irrisolti e vicende misteriose che hanno fatto la storia della città e che ancora oggi continuano a sollevare interrogativi e ad alimentare ricostruzioni. Dal caso Mannina a quello di Anna Luna Stellato alla storia di Vittorio Galli, noto come "il Gagion" con il borgo di San Giovanni in Marignano a fare da sfondo. Fino ad arrivare infine al "delitto dei pesciolini rossi" e al "misterioso scheletro di Cerasolo". Racconti true crime ambientati in Romagna, basati sulle indagini dell’epoca e gli atti processuali. "Tutti i casi trattati non sono solo una rilettura del materiale già pubblicato, ma una ricostruzione sull’evoluzione dell’inchiesta e su quanto avvenuto in tribunale anche con interviste ai testimoni" spiegano gli autori del podcast. Nelle puntate, trovano spazio anche i racconti di investigatori e inquirenti e documenti inediti che offrono una nuova prospettiva su alcuni dei casi più misteriosi. Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme.