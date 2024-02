Un viaggio onirico tra circo e meraviglia. È quello che si vive guardando ‘Bells and Spells’ nella splendida cornice del teatro Galli di Rimini. Lo spettacolo teatrale conduce il pubblico in un viaggio unico, attraverso la magia del circo e della meraviglia. La protagonista, Aurelia Thierrée, figlia della celebre coppia Victoria Chaplin e Jean-Baptiste Thierrée, incanta il pubblico con la sua agilità e la sua immaginazione, intrisa di inquietudine e poesia. Nel corso dello spettacolo, Aurelia interpreta il ruolo di un’abile cleptomane, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dagli oggetti che cerca di rubare. Insieme al danzatore Jaime Martinez, Aurelia si lascia manipolare dagli oggetti sottratti, immergendosi completamente in un mondo tutto suo. Lo spettacolo si sviluppa come un continuo e imprevedibile gioco teatrale, in cui meccanismi bizzarri, incontri inaspettati e carillon impazziti si combinano per creare una serie di visioni capaci di suscitare sorrisi e sogni. L’ideatrice e regista dello spettacolo è Victoria Thierrée Chaplin, la quale con ‘Bells and Spells’ conferma la sua maestria nel creare incantesimi attraverso una tensione manifesta e voluta nell’apparato scenico. La regista sembra invitare lo spettatore a sospendere magicamente la realtà e a lasciarsi trasportare in una terra poetica e fantastica, in grado di far dimenticare le preoccupazioni quotidiane. Come evidenziato da Philippe Person su Froggy Delight, "quando entriamo nel mondo di Chaplin, di una cosa siamo certi: quella di essere trasportati in una terra poetica e fantastica, che ci farà dimenticare quotidianità e affanni". ‘Bells and Spells’ si rivela uno spettacolo capace di fondere il meraviglioso con lo straordinario. La sua capacità di incantare e coinvolgere rimarrà impressa nella memoria dello spettatore.

Davide Urbinati classe III J

Itts Belluzzi - da Vinci Coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì