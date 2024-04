Un viaggio tra sculture e dipinti. Il Trecento riminese torna a casa

Da oggi le antiche meraviglie riminesi saranno raccontate in tutt’altro modo. Riapre la sezione del Museo della città dedicata al periodo che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento. Appuntamento fissato oggi per mostrare alla cittadinanza un polo museale completamente rinnovato nella forma, nell’esposizione e nella tecnologia. Quattordici nuove sezioni tematiche, quattro stazioni multimediali e più di 170 opere tra sculture, dipinti e medaglie che raccontano la Rimini che va dalle chiese paleocristiane fino a al Quattrocento malatestiano.

Nuove storie e antiche meraviglie per un evento speciale che non solo restituisce ai visitatori un segmento fondamentale della storia dell’arte riminese, ma che avviene proprio a cento anni esatti dalla creazione della pinacoteca. Un compleanno in grande stile che verrà festeggiato stasera dalle 18.30 fino alle 23 e domani per tutto il giorno attraverso visite guidate gratuite del museo cittadino, della Domus del Chirurgo e del Fellini Museum. In questo modo potranno tornare a parlare le sculture e i rilievi provenienti dalle chiese d’età paleocristiana e medievale, in particolare quelli della cattedrale di Santa Colomba oppure le tavole di Giuliano, Pietro e Giovanni da Rimini. Proprio quest’ultimo è l’autore del Giudizio Universale, opera che fa ritorno a Rimini nel contesto di un importantissimo cantiere diagnostico curato dall’università Ca’ Foscari.

"Questo è un passo decisivo – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – verso la maturità del museo che deve aprirsi in due direzioni, da una parte coinvolgere la comunità riminese e allo stesso tempo presentare spazi adeguati e moderni. Tutto ciò è un regalo straordinario per la città e per il mondo".

Ad essere coinvolto nel piano di riallestimento è stato un quarto del percorso museale. La parola d’ordine dei lavori è la modernità che ha letteralmente posto sotto una nuova luce le opere: una luminosità che ancora di più le valorizza anche attraverso sistemi audiovisivi che vanno ad approfondire e legare l’arte ai contesti generali della vita dell’epoca. "Il rinnovamento – riferisce il direttore dei musei, Giovanni Sassu – sposa le esigenze filologiche tipiche delle collezioni civiche con la dimensione narrativa che è peculiare dei moderni spazi espositivi, riqualificando la percezione attraverso la luce e la multimedialità"

Federico Tommasini