Un viaggio unico tra lirica e umorismo

Un palco vuoto e una struttura di legno con una piccola tenda si mostra agli spettatori. Un piccolo telo che divide il pubblico da una serata magica e colorata. Il 16 dicembre è arrivata a Cattolica la pluripremiata ‘Opera Locos’, ideata dalla compagnia spagnola Yllana e da Rami Eldar, vincitrice del premio Max 2019 come miglior spettacolo musicale. Cinque personaggi, interpretando famosissimi cantanti lirici, si ritrovano insieme per un evento speciale: un viaggio attraverso l’opera e la lirica. Le note e le voci si mescolano tra loro e esplodono in tutto il loro fragore sul palco, viaggiando con velocità alle orecchie del pubblico. I personaggi si mescolano tra loro tra le note delle opere più celebri. La Traviata, Figaro, Turandot e Carmen. Al centro di tutto, il tenero amore di due voci tanto forti e potenti quanto timide e dolci. Un vortice di voci si leva dal palco e vola verso il pubblico, deliziato e ammaliato. Tra soprani e baritoni la musica è la vera padrona del palco: manovra con maestria cinque anime, facendole danzare, correre e emozionare. Anche il pubblico presto inizia a cantare assieme agli attori, a intercalarsi come se fosse lui stesso lì sul palco, come se si trasformasse in un giovane Pavarotti. Le note, le parole, si uniscono e sfrecciano per il teatro, per il palco, verso i cuori di ognuno. Ogni attore si esibisce in un’opera diversa la quale viene mischiata con accorgimenti pop, rock e parodistici, tanto umoristici quanto fantasiosi, e il pubblico viene trascinato all’ interno di questo pazzo mondo di luci, musica e colori. Il teatro, la commedia, la lirica e il burlesque si fondono in un’incredibile spettacolo, dove il pubblico è testimone di una lotta amoreggiante tra artisti e implacabili donne seduttrici. Gli attori, attraverso le enormi doti di Tatiana de Sarabia, indossano vestiti bizzarri, quasi da pagliaccio, ma per una serata prendono vita e colore e mostrano piume, ventagli, nacchere e panciotti gonfi e pieni di passione. Calorosi applausi e voci soprane svettano sul palco degli attori inchinati.

Nicolò Bucci, VS Liceo Scienze Umane Gobetti di Morciano, coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì