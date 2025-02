"Un viaggio visionario nell’esistenza umana"

Con Il Dio dell’acqua Daniela Giovanetti, apprezzata attrice di origine riccionese, venerdì alle 21 riaccenderà i riflettori nella sala Granturismo, al Palazzo del Turismo di Riccione. Inserito nel cartellone de La Bella Stagione di Riccione Teatro, il monologo prodotto da Gruppo della Creta e Teatro Basilica sarà accompagnato dalle musiche originali del bassista Amedeo Monda. I due artisti imbastiranno un viaggio poetico e visionario che vede un naufrago, sospeso tra cielo e mare, ripercorrere la propria esistenza e, insieme, quella dell’intera umanità.

Come si presenta ‘Il Dio dell’acqua’? "È una sorta di Odissea nella quale a parlare è un soldatino naufrago che, partito dalle coste romagnole, vorrebbe tornare nella sua terra, dopo aver vissuto delle guerre nei Balcani, guerre che però possono essere anche lontanissime, non legate a un particolare periodo. Un fil rouge unisce questo monologo al precedente, ‘Bianca’, dedicato a Moby Dick. Scritto anche questo dal forlivese Gianni Guardigli, che nel testo ha inserito alcune parti in dialetto, sempre con la regia di Alessandro Di Murro, pone al centro il nubifragio e il mare. Nel caso di ‘Bianca’ il mare era l’oceano, e ne ‘Il Dio dell’acqua’ l’Adriatico. Non sappiamo se il soldatino riuscirà a ritornare. Le cose che racconta forse sono le ultime prima di morire, come accade a tanti altri naufraghi che fuggono da Paesi provati dalla guerra con tante speranze, ma che non riescono ad arrivare in altra terra".

Qual è il significato portante? "È il capire che siamo tutti in viaggio, non si sa dove arriveremo, ma l’importante è il sapersi mettere in viaggio, riuscire a staccarci dal nostro passato per dare spazio a quello che potrebbe essere anche l’ultimo viaggio con l’aspettativa d’incontrare la luce, di entrare a far parte dell’universo, diventando altro".

Cos’ha ora in lavorazione? "Probabilmente finiremo questo viaggio con un altro spettacolo, perché vorremmo fare una trilogia, sempre col mare protagonista. Di recente ho preso parte alla parte alla terza stagione della fiction televisiva ‘Blanca’, che dovrebbe andare in onda il prossimo anno. Per il resto desidero continuare a fare teatro, resto però aperta ad altre esperienze".

Pur vivendo nella capitale, mantiene il rapporto con Riccione? "Assolutamente si, è la mia terra, il luogo dei ricordi più importanti, della mia famiglia d’origine, delle mie amicizie più antiche, porto tutto dentro di me. Quando torno d’inverno faccio tante passeggiate al mare, sono momenti fortunati, magnifici. Poi riprendo il treno e riparto per Roma, dove mi sono trasferita a 15 anni, per fare l’Accademia, col consenso dei miei genitori. Ho iniziato con la danza e con la tv. Ho poi avuto un incidente e mi sono fermata, senza però perdermi d’animo. Da lì ho cominciato a studiare recitazione, ho poi ripreso a danzare, a fare provini, ho lavorato con Pupi Avati e altri. Da lì non ho più smesso".

Nives Concolino