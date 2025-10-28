Un vicolo cieco, esordio vincente. Premiato il romanzo della Barresi

Ci sono titoli che arrivano prima ancora delle storie. "Un vicolo cieco" suona come una sosta, un respiro trattenuto. È il primo romanzo di Lodovica Barresi, riminese, 34 anni, laureata in lingue e traduzione. Dopo alcuni anni nel Regno Unito, tra Cambridge ed Exeter, oggi lavora nel turismo. Con questo libro ha vinto la sezione Giovani del Premio Neri Pozza di Vicenza, che ne pubblicherà l’opera nel 2026. Dentro ci sono una madre che scompare, una figlia che torna, e una casa nell’Essex che nasconde più domande che risposte.

È la sua prima volta davanti a un premio importante come il Neri Pozza: come ci è arrivata?

"Ho sempre amato scrivere, sono una lettrice accanita. Non avevo mai pubblicato nulla: questo è il mio primo romanzo. Ho sempre apprezzato i libri della casa editrice Neri Pozza, mi sono iscritta su suggerimento della mia mentore, a febbraio. È stata una bella emozione, anche se inaspettata".

Nel romanzo c’è una scomparsa, ma anche un ritorno. Da dove nasce l’idea?

"Dal pensiero che il destino, a volte, sembri ineluttabile, come un vicolo cieco. Da lì è nata la storia di una ragazza che, anni dopo l’abbandono della madre, torna nella vecchia casa di famiglia, nell’Essex. È lì che comincia la ricerca: non tanto della verità, ma di ciò che resta quando le persone spariscono".

Lei ha vissuto a lungo in Inghilterra. Quanto di quell’esperienza entra nella scrittura?

"Molto. Mi sono sempre sentita molto a casa. Il quotidiano, i luoghi, le persone, le abitudini: tutto questo finisce, in un modo o nell’altro, nei miei personaggi". Dopo anni di lavoro in inglese, che rapporto ha con la lingua italiana?

"Amo molto la lingua inglese. Ho iniziato a lavorare nel Regno Unito e ho dovuto imparare il gergo del lavoro. Mi ha dato precisione. In italiano cerco la stessa semplicità, la stessa eleganza nella misura".

C’è un autore che l’ha fatta pensare: "voglio provarci anch’io"?

"Dickens. Amo anche Joyce e Kazuo Ishiguro. Di loro mi porto la raffigurazione più bella del quotidiano".

E adesso? Dopo il premio, cosa viene?

"La pubblicazione del libro è prevista nel 2026. Mi piacerebbe continuare a scrivere".

Aldo Di Tommaso