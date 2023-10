Un ‘villaggio’ in piazzale Roma

‘Riccione mi strega’ dal 28 ottobre al 5 novembre per festeggiare Halloween. Ad organizzare il programma di iniziative sono il consorzio di viale Ceccarini, il comitato Riccione Paese, quello di viale Dante e l’associazione Riccione Alba, con il patrocinio del Comune. Uno degli obiettivi del progetto è allargarsi al territorio pensando in futuro di creare un palinsesto che possa coinvolgere anche i borghi dell’entroterra. Tant’è che in questa edizione va segnalata la collaborazione con la Pro loco di San Giovanni in Marignano e la loro Notte delle Streghe presenti con i loro laboratori e gli spettacoli. Dal 28 ottobre al 5 novembre al ‘Riccione Halloween Village’, in piazzale Roma, ci saranno giostre, stand gastronomici e attività a tema per bambini. L’inaugurazione del villaggio domani con dj-set dalle 18,30. La grande festa il 31 ottobre con laboratori stregati, letture animate ed attività dalle 15. Un pomeriggio che proseguirà tra ‘Il Drago Sputalatte’, ‘Vampirilla’ e i tarocchi de La Notte delle Streghe. In Paese baby dance e postazioni truccabimbi dalle 15. In viale Ceccarini dalle 18 sfilano mostri, fantasmi e streghe tra cartomanti, divinatori e chiromanti. Alle 18,30 ‘La Dia de Los Muertos’, esibizione a tema a cura della scuola di Danza AlyZ. Ai Giardini dell’Alba arrivano i Ghost Riders, fantasmi infuocati in sella a roboanti Harley Davidson dalle 18,30. Un’ora più tardi tutti in sella verso piazzale Roma. E ancora danza e spettacolo in piazzale Roma con la serata che dalle 20,30 proseguirà con un djset a tema.