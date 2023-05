Un weekend con il sole, la città si riempie Turisti e congressisti ‘occupano’ hotel e spiagge

Voglia d’estate. Sole e temperature finalmente adeguate al periodo portano tanti congressisti, anche in trasferta. Erano in molti ieri a tuffarsi sui lettini degli stabilimenti, sfruttando le aree già attrezzate anche se le spiagge non sono ancora a regime, visto che la duna e di conseguenza la spiaggia verrà livellata del tutto solo a metà mese. Ad avere occupato lettini e chiringuito, così come alcuni alberghi della città, erano tanti congressisti, con i relativi famigliari, del convegno Tecnocasa e Kiron, arrivati in trasferta a Riccione visto che il congresso in questione si svolge a Pesaro. "Sono tanti ed è un bel vedere – dice Gilberto Fuzzi della spiaggia 54 –. Qui e altrove hanno preso lettini e ombrelloni e amano starsene al chiringuito fin dal mattino". La scena si è ripetuta in tanti altri stabilimenti. In spiaggia non c’erano solo congressisti. Anche in assenza di un ponte chi ha potuto fare un ‘salto’ a Riccone ha colto l’occasione. La voglia d’estate c’è anche la sera con alcuni eventi organizzati ad hoc da hotel nei chiringuito e chioschi sulla spiaggia. Un buon punto di partenza visto che "per l’estate le richieste sono buone, in linea con le stagioni pre Covid" chiude il presidente uscente della Coop Bagnini Diego Casadei.

a. ol.