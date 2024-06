Un weekend da film a Riccione. Giocando con Batman e Matrix

Il tour estivo della Warner Bros approda in piazzale Roma a Riccione con il suo villaggio animato dai personaggi più amati del cinema e dell’intrattenimento. Per due giorni, domani e domenica, sarà un crescendo di eventi e attività per grandi e piccini, appassionati di cinema e serie televisive. Tante le attrazioni come la Cartoon Network Toon Cup Experience, i personaggi di Gumball, Darwin e di Siamo solo orsi. Sul palco spazio all’intrattenimento e alla musica, e anche alla comicità del canale Nove in compagnia dell’attore comico e conduttore tv Giovanni Cacioppo. E poi ancora Don’t Forget The Lyrics, il game show televisivo che in ogni puntata vede i concorrenti sfidarsi, cantando le più belle canzoni italiane cercando di non dimenticare le parole del testo, e Only Fun, il programa comico che alterna i monologhi e gli sketch della migliore commedia italiana. Nella due giorni saranno pure anticipati alcuni dei nuovi film distribuiti da Warner Bros, tra cui Twisters (che uscirà nelle sale il 17 luglio) e Beetlejuice Beetlejuice (il 5 settembre).

Grande attesa anche per l’area sportiva dedicata ai Looney Tunes, dove i bambini si potranno divertire con un climbing wall, ossia una parete da arrampicata (costruita con appigli prefabbricati) che sarà dedicata all’85esimo anniversario di Batman. Poi quiz a premi e deejayset, foto ricordo con i vari personaggi e set con ambientazioni di famosi film e serie, tra cui quelli dedicate al 30esimo anniversario di Friends e al 25esimo di Matrix. Riservato rigorosamente alle famiglie e ai più piccoli il circuito automobilistico Batwheels di Cartoon Network e Boomerang, con macchine elettriche personalizzate e ispirate ai personaggi della popolare serie DC in onda su Boomerang. Ma gli eventi per i bambini a Riccione, come ricorda l’assessore al turismo Mattia Guidi, non finiscono qui. Il prossimo weekend la Perla ospiterà infatti il Kids family festival, che tra gli ospiti annovera Giovanni Muciaccia.

Nives Concolino