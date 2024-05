Un weekend da leoni in spiaggia tra esibizioni, musica e artigianato

Si scaldano i motori, o meglio le tavole per la decima edizione del più importante raduno europeo di surfskate. Da venerdì a domenica il Belaburdela di Torre Pedrera tornerà ad essere la casa degli amanti del surf sulla terra ferma con il Soulhands Music Art e Surfskate Festival. Eventi ma soprattutto tanto surfskate sulla spiaggia riminese che ospiterà la prima tappa del Campionato italiano assoluto dello sport su tavola. I migliori atleti italiani ed europei si libreranno sull’ ‘onda ad legn’ e a colpi di manovre e tecniche degne delle spiagge californiane verrà decretato il vincitore della tappa romagnola.

Dal 2014 è il Belaburdela il tempio indiscusso del surfskate nazionale, proprio qui dieci anni fa è sorta la prima pista fissa in Italia di questo sport e a giorni sarà proprio quest’ultima a diventare il palco più importante del surf fuori dall’acqua nazionale. Una tre giorni che sarà condita da tanta musica live, esposizioni artigiane e soprattutto dal Campionato italiano surfskate. "Al Belaburdela saranno presenti tutti gli utenti di questo sport, -spiega Stefano Lappi, titolare dello stabilimento balneare e surfista da strada- dagli artigiani che producono e vendono le tavole in legno, agli sportivi che si batteranno sulla pista; senza dimenticare i tanti curiosi che potranno provare a surfare sulla terra ferma al fianco degli istruttori della Federazione". Un altro elemento molto caro a Belaburdela ed ai surfisti da strada è sicuramente l’ecologia che è al centro dell’appuntamento. "Noi dello stabilimento balneare e gli atleti siamo molto legati al concetto di riciclo e sostenibilità -riprende Lappi- ad esempio la spiaggia Belaburdela è costruita esclusivamente in legno con numerosi pannelli fotovoltaici. Quindi sono fiero di dire che il Soulhands Festival si svolge rispettando l’ambiente". Il surfskate però non ha niente a che vedere con il più classico skate. Una differenza che salta subito all’occhio è "la forma delle tavole che è molto diversa -spiega Lappi- La tavola che utilizziamo è piana ed il track, l’attacco delle ruote, è più morbido per poter consentire meglio movimenti morbidi e sinuosi, ad imitare quelli che si compierebbero solcando un’onda in mare aperto".

Federico Tommasini