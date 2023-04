Un weekend dedicato al Sic

Torna domani e domenica a Coriano il Moto Incontro del Sic58, in onore e memoria di Marco Simoncelli. Quest’anno l’evento ha superato i 200 iscritti, in aumento rispetto all’edizione precedente. Domani alle 16 verrà accesa eccezionalmente a Coriano la fiamma del Sic per la durata di 58 secondi. Mentre la sera ci sarà la cena e la proiezione del docufilm sul Sic. La domenica il clou, con la parata dei partecipanti in pista durante la pausa pranzo delle gare dell’italiano. Il Moto Incontro organizzato dal moto Club Misano, quest’anno su richiesta della senatrice e vicesindaca Domenica Spinelli, l’evento ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Senato della Repubblica.