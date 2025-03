Una 25enne al Parlamento Europeo grazie alla borsa di studio: "Sarà un grande onore"

Tra i talenti emergenti dell’Emilia-Romagna, una giovane bellariese è pronta a portare la sua voce in Europa. Domenica Del Prete, 25enne, laureata in Relazioni internazionali, oggi studentessa della magistrale in scienze internazionali e diplomatiche, si prepara a partire per Bruxelles, dove per tre mesi rappresenterà la sua regione al Parlamento Europeo grazie a una prestigiosa borsa di studio di merito. "All’inizio ho provato entusiasmo ma in un secondo momento terrore – spiega Del Prete –. Ho sempre pensato di non essere mai abbastanza, ma questa volta ci ho provato". Una partenza per Bruxelles carica di emozioni e di sfide. "La vita lì costa tanto e un po’ mi spaventa. Ho paura di non trovare un gruppo, di sentirmi sola – sottolinea la studentessa –. Ma anche tanta curiosità. Voglio mettere in pratica quello che studio, uscire dalla ‘bolla’, dagli ambienti sicuri. Ampliare lo sguardo a livello pratico, non solo teorico. Comprendere il flusso di lavoro tra livello sovranazionale e locale per me sarà motivo di grande interesse".

E Domenica, da anni impegnata tra attivismo e politica, sa bene che "la solidarietà, il lavoro in rete, la lotta alle discriminazioni e l’empowerment femminile" sono temi che cercherà di portare anche lì a Bruxelles. Mentre sui percorsi formativi, come il suo, arriva un appello alle istituzioni: "I giovani hanno voglia di fare ma spesso mancano i sostegni economici – spiega Del Prete – L’Unibo mi ha aiutata molto ma durante i miei studi ho sempre dovuto lavorare". Infine, una dedica speciale, quella per suo padre, scomparso nel 2020: "A lui dedico tutto. Il mio grazie va anche a tutte le persone che mi sono state vicino".

a.d.t.